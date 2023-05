»Rupar je idealna zgodba za Janeza Janšo«

IZJAVA DNEVA

"Nenadoma nismo več daleč od mitingov resnice iz naše polpretekle zgodovine. Ti so se začeli nedolžno, na koncu so bile to tribune obsojanja in naštevanja sovražnikov. Slovenci smo bili na vseh spiskih na samem vrhu. Tudi Rupar je s pokojnin skočil na vse sisteme družbenega. Protesti so neke vrste javne tribune obsodb in iskanja sovražnikov. Vrstijo se pozivi po odstranitvah in eliminacijah. Iz nedolžnega prepevanja se bo prešlo na konkretne akcije. Tako kot ni nedolžna zgodovina podobnih posebnežev, ki so jih drugi izkoriščali in potiskali v prvi plan. Rupar je idealna zgodba za Janeza Janšo. Ni nujno, da stoji za njim ali da ga podpira. Lahko pa mirno pokaže nase in reče: Poglejte, v primerjavi z njim sva jaz in moja stranka utelešenje strpnosti, sodelovanja in zaupanja. Dajte nam novo priložnost. In pesimisti lahko hitro padejo na to ponudbo …"

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da nikomur niti v sanjah ni padlo na pamet, da bomo čez eno leto gledali prenose protestov, ki jih organizira bivši zapornik; via Dnevnik)