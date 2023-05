»Civilizacija je v križišču narobe zavila. Zdaj moramo nazaj.«

IZJAVA DNEVA

"Civilizacija je v križišču narobe zavila. Zdaj moramo nazaj. To je več kot jasno, ker smo si pokvarili planet. V to, da zaradi podnebnih sprememb ob svoji lastni ogrožamo še na tisoče drugih vrst, ne le da verjamem, ampak mi dokazi tolčejo v glavo vedno, ko pomolim nos iz hiše. Seveda so skeptiki; neprilagojenci, na pol izobraženi, teoretiki zarot in vsi tisti, ki imajo jahte, s katerimi se prevažajo ob koncih tedna. Ali pač letala ali katerega od podobnih luksuznih izdelkov, ki brijejo norce iz ideje ali usmeritve ali naporov po trajnostnem bivanju."

(Kolumnist Marko Radmilovič o tem, da če hočemo rešiti planet, bomo morali spremeniti tudi družbenopolitični ustroj civilizacije; via Večerova priloga V soboto)