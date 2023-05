»Velik del tistih, ki diplomirajo, magistrirajo in doktorirajo, danes pristane med prekarci«

IZJAVA DNEVA

"Že izborjene pravice delavcev so se nam zdele dosežene in zagotovljene za vedno. Danes pa živimo v času, ko se izkoriščanje zaposlenih povečuje in zaostruje. In to ne samo med delavci, ampak med skupinami zaposlenih, za katere si še pred desetletji nismo mogli predstavljati, da bi se jim položaj lahko tako drastično poslabšal. Primer prekarnega dela visoko izobraženih zaposlenih to lepo ilustrira. Velik del tistih, ki diplomirajo, magistrirajo in doktorirajo, danes pristane med prekarci. Kot kažejo prognoze, povezane z uveljavljanjem umetne inteligence, bodo številna njihova dela oz. delovna mesta — recimo poklic raziskovalca — celo izginila."

(Kulturna antropologinja Vesna V. Godina o tem, da se izkoriščanje zaposlenih zaostruje; via Večer)