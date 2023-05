O Golobu in drugih letečih pujsih

Je v slovenski politični telenoveli sploh še mogoč kakšen drugačen scenarij?

Predsednik vlade Robert Golob

© Luka Dakskobler

V okviru cikla Dežela pridnih bo v četrtek, 11. maja ob 20.00 na dvorišču Slovenskega mladinskega gledališča (SMG) potekal pogovor. z naslovom O golobu in drugih letečih pujsih. Gost režiserja in scenarista dokumentarnih filmov ter novinarja Mladine Erika Valenčiča bo publicist dr. Boris Vezjak.

Dr. Boris Vezjak je filozof, družbeni kritik in publicist, ki že dalj časa ureja enega bolj znanih slovenskih spletnih blogov In media res, v katerem obravnava in analizira teme, povezane z mediji in notranjo politiko.

"Z Valenčičem se bosta pogovarjala o prvem letu Golobove vlade in podrobneje secirala domače politično dogajanje, začenši z analizo slovenske družbeno-politične levice, ki vedno znova pada v ene in iste pasti in kolektivno uklanja hrbte, po katerih nato Janša koraka v nov vladni mandat. Je v slovenski politični telenoveli sploh še mogoč kakšen drugačen scenarij?," so zapisali v SMG.