»Slovenija med državami, v katerih ljudje najmanj zaupajo znanosti«

IZJAVA DNEVA

"Slovenci so visoko tudi na lestvici držav, v katerih ljudje najmanj zaupajo znanosti. To nezaupanje pa ni metodične vrste, takšne, ki je podkovana z določeno mero zdrave skepse do morebitne navezave znanost-kapital in z vsaj nekaj znanja tudi o tem, da znanost ni avtocesta do genialnih odkritij, ampak napreduje prek vijugastih poti, polnih zmot. (Nekoč so moški znanstveniki denimo trdili, da so moški pametnejši od žensk. Z božjo pomočjo, kajpak.) A mnogih ta malo bolj zapletena vprašanja ne vznemirjajo, v znanosti a priori vidijo zaroto bogatih in zlih, razen ko jim ta ponudi twitter. To apriorno nezaupanje se je razširilo v času covida, ker se je urgentna izdelava cepiva nesrečno povezala z zatiralskimi vladnimi ukrepi. A nedavno smo dobili tudi prvi veliki protiokoljski protest kmetov, ki zaradi svojih interesov enostavno zanikajo segrevanje planeta in škodljivost pesticidov v vodi, prsti in zraku, ki povzročajo raka, srčne, respiratorne in nevrološke bolezni."

(Kolumnistka Tanja Lesničar Pučko o tem, da so nekatera ravnanja in pridobitne dejavnosti enostavno postali nevzdržni, pa naj gre za prenizka plačila ali vpliv na okolje; via Dnevnik)