»Važno je posneti«

IZJAVA DNEVA

"To, kar se je zgodilo v Celju na strehi blagovnice, je bil znak za alarm. Posnetki brutalnega nasilja, ki so se pojavili na družbenih omrežjih. Nekdo je snemal, da bi objavil. Živimo v dobi skrajnega narcizma, ki gre z roko v roki s kulturo spektakla. To, kar se dogaja, je simptom tega, kar smo ustvarili, pravi dr. Dan Podjed, ki je že v svoji knjigi Videni napovedal, kaj se dogaja s skrajno narcisistično kulturo. Umor, nasilje, ki ga posnameš, da ga boš predvajal, pa čeprav s tem ponudiš dokaz, da si kriv. Važno je posneti."

(Novinarka in kolumnistka Vesna Milek o tem, da nič ne vemo o naših otrocih; via Nedelo)