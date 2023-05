»Čas je, da premier resno prisluhne sporočilom, ki jih dobiva od svojih razočaranih volivcev«

Filozof Mladen Dolar poudarja, da ga vzajemna pogojenost trans-politike in anti-politike spravlja v malodušje, kot da smo ujeti v ponavljajoči se sindrom, ki mu ni videti konca

Mladen Dolar za Mladinine ALTERNATIVE 2023

© Uroš Abram

Izšla je posebna edicija prispevkov k razumevanju časa. Mladinine ALTERNATIVE 2023 tokrat z vodilnimi filozofi, sociologi, ekonomisti, gospodarstveniki, predstavniki družbenih gibanj postavljajo vprašanja prihodnjega razvoja Slovenije. Kakšna je začrtana smer razvoja družbe in države? Kako vplivajo na nas mednarodne okoliščine? Kako poškodovana je slovenska družba? Kakšno smer je ubrala vlada Roberta Goloba?

V članku z naslovom Trans-politika in anti-politika Mladen Dolar piše o tem, da sredina nazadnje vedno pomeni, da smo pripravljeni sprejeti splošni okvir, ki so ga desetletja neoliberalizma nagnila krepko na desno, in da se odpovedujemo iskanju resnih alternativ.

"Brez dvoma je čas, da predsednik vlade resno prisluhne sporočilom, ki jih dobiva od svojih razočaranih volivcev; z udobno večino in dokaj trdno koalicijo ima dovolj časa, da se pokaže za politika, ki se lahko česa nauči in razmišlja na dolgi rok."



Mladen Dolar

"Vzajemna pogojenost trans-politike in anti-politike me spravlja v malodušje, kot da smo ujeti v ponavljajoči se sindrom, ki mu ni videti konca. Kot da se volilno telo ni pripravljeno ničesar naučiti in je zmožno vse na hitro pozabiti. Kako torej ravnati? Brez dvoma je čas, da predsednik vlade resno prisluhne sporočilom, ki jih dobiva od svojih razočaranih volivcev; z udobno večino in dokaj trdno koalicijo ima dovolj časa, da se pokaže za politika, ki se lahko česa nauči in razmišlja na dolgi rok. Da se vlada kot celota zamisli nad padanjem javne podpore in nad resnimi opomini, ki jih dobiva ne od nasprotnikov, ampak od svojih privržencev. In naposled je predvsem čas, da se od te depresivne slovenske zazankanosti v začarani krog trans-politike in anti-politike obrnemo k veliko bolj dramatičnim in krvavo nujnim problemom, ki nas bodo zagrabili za vrat: kako preseči socialno in okoljsko opustošenje, ki so ga pustila za seboj desetletja neoliberalizma, kar kaže na njegov rob in iztek; in kako radikalno zaobrniti usodni trend ekološke katastrofe, ki nas lahko začne že v kratkem ugonabljati," je zapisal Mladen Dolar.

Priskrbite si svoj izvod pri prodajalcu časopisov ali obiščite našo spletno trgovino.