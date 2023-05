Okrnjena parada z enim starim tankom, brez letal in splošne javnosti v občinstvu

IZJAVA DNEVA

"Vojaške parade so običajno priložnost za države, da se pohvalijo, kaj vse imajo, in predstavijo svoje zadnje orožarske izume, za tuje opazovalce, da o njih ugibajo in jih analizirajo, za javnost pa, da vidi, česar sicer ne more. Nič od tega ni včeraj ponudil moskovski Rdeči trg. Ruski predsednik Vladimir Putin je po prihodu na oblast pred skoraj četrt stoletja dan zmage povzdignil v osrednji, bleščeč državni praznik ter na porazu nacizma in sovjetskih žrtvah gradil nacionalni ponos. Včeraj je govoril na okrnjeni paradi z enim starim tankom, brez letal in splošne javnosti v občinstvu. Po svoje je logično. Ne samo zato, ker Rusija vojne ne dobiva, ampak ker jo je realnost prisilila, da na fronto v Ukrajino pošilja 70 let stare tanke, vodja najodmevnejše vojaške skupine v Rusiji pa nima streliva. Silna moč, razkazana na preteklih paradah, se očitno ne pozna na terenu – po več kot štirinajstih mesecih vojne je fronta v Ukrajini obstala, ruska zimska ofenziva je ni premaknila niti za Bahmut, in zdaj se čaka na ukrajinsko."

(Novinar Andrej Brstovšek o vojaški paradi na moskovskem Rdečem trgu; via Dnevnik)

U2BQ58DV6_Y

aHWGlszaYyQ