Kučan / »Ali po 30 letih ne bi bilo potrebno, da ima slovenska država neko novo simbolno točko?«

"Jaz sem pravzaprav govoril o tem, da bi bilo dobro premisliti, ali po tridesetih letih ne bi bilo potrebno, da ima slovenska država neko novo simbolno točko. Moje stališče je bilo vedno, da je junak te osamosvojitve, najzaslužnejši zanjo, slovenski narod oziroma vsi državljani Slovenije, ki so že decembra '90 glasovali za samostojno državo, ki so pripravljali razglasitev tistih šest mesecev in ki so seveda potem tudi enotno stali ob boku TO in policiji, ko je bilo treba braniti to odločitev pred agresijo JLA; in so pri tem vztrajali vse do mednarodnega priznanja, ki je bilo v veliki meri naslonjeno prav na to stališče Slovenije, da je hotela priti do svoje državnosti po mirni poti."

(Prvi predsednik Republike Slovenije Milan Kučan o svojem predlogu spomenika osamosvojitvi na Trgu republike; v STOPkastu na MMC RTV Slovenija)