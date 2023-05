Kultura smrti? Kultura življenja?

Kaj se skriva za besednimi zvezami, ki jih danes kot po tekočem traku ponavljajo skrajno desni politiki, v Sloveniji zlasti Janez Janša?

Vrhovni populist Pavel Rupar, ki naj bi zastopal pravice upokojencev, te straši, da je predlog zakona o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja le korak stran od njihove načrtne usmrtitve. (fotografija je bila posneta na shodu upokojencev)

© Borut Krajnc

Na četrtem shodu Ruparjevih upokojencev je Pavel Rupar, bivši poslanec SDS, tržiški župan in zapornik, ki se danes predstavlja kot glas upokojencev, zganjal, kakor je to opisal filozof dr. Boris Vezjak z mariborske Filozofske fakultete, »najhujšo in najbolj primitivno retorično propagando v novejši slovenski zgodovini«. Med drugim je predsednico države Natašo Pirc Musar pozval, naj odslovi eno svojih svetovalk, Biserko Marolt Meden, dolgoletno borko za pravice starejših in bivšo predsednico Srebrne niti, ki v predsedničinem uradu danes zaseda položaj svetovalke za družbene dejavnosti. Dejal je, da ta »namesto predlogov za dobro in dolgo življenje predlaga zakon o evtanaziji«. V mislih je imel zakon o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, za katerega v Srebrni niti zdaj zbirajo podpise pred vložitvijo zakona v zakonodajni postopek.