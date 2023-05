Draga hrana

Hrana postaja vse dražja in dražja, a razlogi niso v inflaciji – vse pove podatek, da je agroživilska panoga trenutno med najbolj dobičkonosnimi v Evropi

V zadnjem letu se je najbolj podražil sladkor, in sicer za 55,4 odstotka, nato ovčje in kozje meso za 30,1 odstotka, sveže posneto mleko za 29,6 odstotka, riž za 29 in krompir za 27,7 odstotka, sir in skuta za 25,1 odstotka ter sveže ali ohlajene ribe za 25 odstotkov, povzema glavne podražitve v skupini »Hrana in brezalkoholne pijače« Matevž Postrašija iz Oddelka za statistiko cen na Statističnem uradu RS. V omenjeni skupini – eni od dvanajstih, zajetih v izračun inflacije – so se od aprila lani sicer podražili vsi izdelki, izjema je le zamrznjeno sadje, ki se je pocenilo za 1,4 odstotka. Večina izdelkov se je podražila za več kot 10 odstotkov, dobra polovica za več kot 15 odstotkov.