Obljuba pogube

Zakaj pred apokaliptičnimi učinki umetne inteligence svarijo ravno tisti tehnološki mogotci, ki vztrajno prilivajo olje na ogenj?

Elon Musk, ki vztrajno opozarja, da ima umetna inteligenca »potencial za uničenje civilizacije«, je napovedal ustanovitev svojega podjetja za razvoj umetne inteligence, imenovanega X.AI, napovedal pa je tudi razvoj lastnega pogovornega robota TruthGPT.

© Profimedia

Umetna inteligenca je že tu in bo med nami tudi ostala – pa čeprav od vsepovsod slišimo glasne krike, ki opozarjajo, da človeštvo nanjo še ni pripravljeno. Upravičeno zaskrbljeni uradniki jo lahko skušajo na vse pretege preprečevati in omejevati, kot je to na primer s prepovedjo rabe razvpitega pogovornega robota ChatGPT pred nedavnim storila italijanska vlada, a ambiciozni tehnološki velikani bodo še naprej vztrajno gradili in nadgrajevali dobičkonosne algoritme, ki napredujejo s tolikšno hitrostjo, da je njihov razvoj skorajda nemogoče dohajati – in to ne le slehernikom, temveč tudi njim samim.