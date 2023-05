Oglobljeni Vodeb

Za Žanom Mahničem mora globo zaradi žalitev plačati še Roman Vodeb

Urška Klakočar Zupančič je redno deležna žaljivk in posmehovanj predvsem zato, ker je ženska

© Borut Krajnc

Samooklicani psihoanalitik Roman Vodeb si pogosto privošči pripombe tako rekoč na račun slehernika, a nič ga ne moti bolj kot samozavestne ženske. Zato ni čudno, da je predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič pogosta tarča njegovih mizoginih, seksističnih izjav. Lani oktobra je v oddaji Faktor na TV3 očitno storil korak predaleč, zato mu je policija naložila globo 250 evrov.

Vodeb je tedaj predsednico med drugim označil za »podivjano kobilo, ki je ne moreš osedlati, ker toliko leta, da je noben jezdec ne ukroti«. Še več, ob komentiranju njenega prihoda na državno proslavo ob dnevu državnosti lani poleti je presodil, da je naravnost »buhtela od pohote, nastavlja se kot seksualni objekt in pričakuje, da si jo bodo moški želeli«. Spustil se je še na povsem osebno raven: »Nezrelo se loteva življenja. Hlepi po karieri, pa ima dva majhna otroka.«

Predsednica je zoper njega podala prijavo na policijo zaradi prekrškov po zakonu o varstvu javnega reda in miru. Policija je njenemu mnenju delno sledila, zato je Vodeba oglobila, in sicer, tako je zapisano v odločbi, ker se je do predsednice vedel »na nesramen in žaljiv način, s takšnim vedenjem pa je pri navedeni vzbudil občutek ponižanosti in prizadetosti«.

»Gospod Vodeb je po mojem mnenju storil kaznivo dejanje, ne samo prekršek,« pravi Urška Klakočar Zupančič, ki se je kljub temu odločila za milejši ukrep in je kot oškodovanka podala prijavo na policijo, čeprav bi se lahko odločila tudi za zasebno tožbo. »Globa, ki mu je bila izrečena, je nizka, vendar kljub temu upam, da bo delovala preventivno in bo gospod Vodeb pri svojih kritičnih izjavah v prihodnje bolj pazljiv.«

Svoboda govora, na katero se rad sklicuje, ni absolutna, še poudarja. »Prav je, da se mu pokaže, da so nekje meje. Nič nimam proti temu, da je zelo ostro kritičen do mojega dela, sploh če je kritika konstruktivna. Lahko je tudi slikovita, cinična ali sarkastična, v svoje osebno in družinsko življenje pa nizkotnih posegov ne dovolim.« V prihodnje zato namerava ravnati enako.

Decembra lani je bila enaka globa izrečena poslancu SDS Žanu Mahniču, ki se je ob intervjuju s predsednico, naslovljenem z njenimi besedami »Jaz nisem le en predal, jaz sem več predalov«, spraševal: »Od kdaj se shizofreniji reče predal?«

Vendar pa globa, naložena Mahniču, ki je še ni plačal, saj se je zoper njo pritožil, ni prav nič pomagala. Nedavno je ob fotografiji pravosodne ministrice Dominike Švarc Pipan, ki je v pozdrav objela ljubljanskega župana Zorana Jankovića, zapisal: »Ko Dominika Švarc Pipan ne bo več ministrica, se bo zaposlila v podjetju Lekarna Ljubljana.« S tem je namignil na afero farmacevtka, v kateri naj bi bil Janković neki ženski domnevno zagotovil zaposlitev v lekarni v zameno za spolne storitve.

Za svoja dejanja se očitno ne misli pokesati niti Vodeb, ki je že napovedal, da globe ne namerava plačati in da se bo zoper njo pritožil.