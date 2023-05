Predsednica Musar z Madžari tudi o njihovem medijskem vmešavanju

Kočljivo prvo srečanje

Predsednica države Nataša Pirc Musar si je za prvi uradni obisk kakšne tuje države izbrala sosedo Madžarsko. V Budimpešti se je sestala s predsednico države Katalin Novák, srečala se je tudi s premierom Viktorjem Orbánom in predsednikom parlamenta Lászlom Kövérjem. Iz uradnih sporočil in s tiskovnih konferenc ob zaključku sestankov so sicer vela, kot veleva diplomatski protokol, pozitivna sporočila.