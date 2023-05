Sojenje peterici, obtoženi posilstva 15-letnice

Proti kulturi posilstva

Protesti proti domnevnim posiljevalcem mladega dekleta in v podporo žrtvam spolnega nasilja

© Peter Žiberna

Na dan sojenja petim fantom, ki jim tožilstvo očita, da so posilili mladoletno dekle, je bil pred ljubljansko sodno palačo napovedan shod v podporo obtoženim posilstva, ki se ga je sicer udeležilo le nekaj njihovih bližnjih. Drugačen, bolj množičen pa je bil odziv javnosti na spontanem shodu proti kulturi posilstva.

Nesrečna zgodba se je začela pred več kot tremi leti, marca 2020 v Domžalah, ko se je eden od obtoženih »spoprijateljil« s tedaj 15-letno žrtvijo in se z njo dogovoril za srečanje, na katerem pa jo je potem posililo pet fantov, danes starih od 20 do 23 let. Policijski in sodni postopek teče že več kot dve leti in pol, pri čemer so štirje obtoženi ta čas v priporu. Eden od njih je obtožen tudi ločenega spolnega napada na 14-letnico in dveh kaznivih dejanj prikazovanja, izdelave, posesti in posredovanja pornografskega gradiva. Sojenje, ki traja nerazumno dolgo, se končuje te dni, ko se obtoženim tudi izteka rok pripora.

Posilstva, sploh skupinska, katerih žrtve so šibke ali mladoletne, kot v tem primeru, navadno sprožijo ogorčenje javnosti. In tudi proteste, še posebej, če so domnevni storilci oproščeni ali se sojenje vleče nerazumno dolgo. A tokrat bi na sojenju petim mladim fantom z nekaterimi povezavami oziroma zaledjem v nacionalističnih in neonacističnih gibanjih verjetno bilo vse mirno, če ne bi podporniki obtoženih, ki posilstvo zanikajo, čeprav so sami po spletu širili posnetke kaznivega dejanja, vabili na shod v podporo obtoženim.

Shodi v podporo domnevnim posiljevalcem so precej redki. Tudi tokratnega se je nazadnje udeležilo le nekaj ljudi, ki so prinesli transparente, na katerih so žrtev z imenom in priimkom obtoževali, da laže. Prisoten je bil tudi nekdanji novinar strankarskega medija SDS Nova24TV Luka Perš, ki zadnja leta piše blog, na katerem zagovarja mnenje, da ni šlo za posilstvo. Po naših informacijah nič od tega ni naključje, pač pa del dobro organizirane podporne mreže obtoženih, ki prek družabnih omrežij razkriva osebne podatke in informacije iz žrtvinega zasebnega življenja, žrtev prikazuje kot razuzdanko, nanjo zvrača krivdo za posilstvo, ki naj ga sploh ne bi bilo. Poleg tega je po naših informacijah žrtev posilstva že dlje tudi žrtev nadlegovanja po telefonu, prek spleta in v javnosti. Kot da ni bilo že samo posilstvo dovolj, je življenje mladoletne žrtve postalo posebej težko, potem ko je posilstvo prijavila na policiji, pri čemer je ne policija in ne kak drug organ pred tem ni bil sposoben zaščititi.

Vse to je kot nedopustno poudarilo približno sto udeleženk in udeležencev protishoda, tako imenovanega shoda proti kulturi posilstva. Govorili smo z eno izmed udeleženk protesta, Saro Svati Sharan: »Nujno je bilo podati jasno sporočilo žrtvam, ki so preživele spolno nasilje, da niso same, da jih podpiramo, da se zavedamo, da je sodni proces tudi sam po sebi travmatičen, in da ne sprejemamo zvračanja krivde na žrtev posilstva. Ne sprejemamo stanja v družbi, v katerem ljudje organizirajo proteste v podporo storilcem in perejo njihovo ime in hkrati razkrivajo ime žrtve in ga poskušajo umazati.«

Sojenje je sicer zaprto za javnost prav zaradi zakonske dolžnosti varovanja mladoletne žrtve. Razkrivanje njenega imena pa je kaznivo dejanje. A to podpornikov obtoženih ni ustavilo, da ne bi na transparentih razkrili njenih fotografij in njenega imena, kar že tudi sicer dalj časa počno prek družabnih omrežij in na blogu omenjenega nekdanjega novinarja Nova24TV. Na to so nekateri udeleženci protishoda opozarjali policiste, ti pa so pojasnili, da so pristojni zgolj za mirno izvedbo shoda v podporo obtoženim.

Na vse to so se odzvali tudi v Iniciativi proti kulturi posilstva, ki združuje več kot 50 nevladnih organizacij in med drugim zapisali: »Normaliziranje posilstva in spolnega nasilja je eden izmed ključnih elementov ohranjanja patriarhalnega nasilja, ki vzdržuje moško nadvlado. Kulturo posilstva je treba razumeti širše, saj govori o tem, kako se kulturne mitologije in diskurzi o posilstvu reproducirajo skozi vsakdanje prakse, se s tem normalizirajo in ohranjajo družbo, v kateri je spolno nasilje ključen način dominacije.«