Blagoslavljamo vsevprek, od novih cest in pločnikov do šol in predorov

Stari običaji

Blagoslov Podružnične osnovne šole Polica, 1. september 2017

© Borut Krajnc

Na 1. maj, praznik dela, ko se na ljubljanskem Rožniku cedi pivo in pečejo čevapčiči in na vsakem griču gori kres, je tudi praznik svetega Jožefa Delavca. Tako so se pri kapeli sv. Vida v bližini Bukovniškega jezera na ta dan tudi letos zbrali kmetje in delavci ter pri sveti maši prosili za blagoslov pri delu. Podobno so motorne konjičke aprila, pred začetkom sezone, v Mirni Peči dali blagosloviti zagreti motoristi na zdaj že tradicionalnem vseslovenskem blagoslovu motorjev in motoristov. Kakopak, gre za tradicijo.