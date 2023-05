»Predsednica lahko svoj mandat definira le skozi vlogo moralne avtoritete, ki pa si jo mora šele zgraditi«

IZJAVA DNEVA

"Zaradi politikov novega kova je pričakovati, da bo slovenska politika postala še bolj dinamična, za nekatere bolj zanimiva, za druge pa zgolj banalna. Ljubljanski župan je namreč že ob prvem pozivu, naj začasno ustavi gradnjo kanala C0, odvrnil predsednici, da se to niti slučajno ne bo zgodilo. Kako daleč bi lahko šla v tem primeru Nataša Pirc Musar, ni jasno, njene pristojnosti na izvršni strani oblasti so nikakršne, zato lahko svoj mandat definira le skozi vlogo moralne avtoritete, ki pa si jo mora kot predsednica republike – ta je v slovenskem primeru izvoljena neposredno in zato opremljena z višjo stopnjo legitimnosti, kakor če bi jo volili v državnem zboru – šele zgraditi."

(Novinar Zoran Potič v Dnevnikovem komentarju o tem, da je nova predsednica republike Nataša Pirc Musar svoj mandat nastopila s sporočilom, da ne bo tiho; njen drugi poziv Zoranu Jankoviću, naj začasno prekine gradnjo kanala C0 in konča postopek presoje vplivov na okolje, sodi v kategorijo, da bo kot predsednica republike izražala svoja mnenja tudi v primerih, ki ne sodijo na njeno delovno področje)