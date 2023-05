»Današnji čas je v marsičem prelomen«

Socialna psihologinja Mirjana Ule poudarja, da se nam zdi, da svet ni pravičen, in občutek nepravičnosti je psihološko bolj parajoč kot manko dobrin

Mirjana Ule za Mladinine ALTERNATIVE 2023

© Uroš Abram

Izšla je posebna edicija prispevkov k razumevanju časa. Mladinine ALTERNATIVE 2023 tokrat z vodilnimi filozofi, sociologi, ekonomisti, gospodarstveniki, predstavniki družbenih gibanj postavljajo vprašanja prihodnjega razvoja Slovenije. Kakšna je začrtana smer razvoja družbe in države? Kako vplivajo na nas mednarodne okoliščine? Kako poškodovana je slovenska družba? Kakšno smer je ubrala vlada Roberta Goloba?

V članku z naslovom Vsak je svoje sreče kovač! Pa je res? Mirjana Ule piše o tem, da bi ljudje lahko premagali gnev, zavist in pohlep, sta potrebni življenjska širina in svoboda. Svoboda namreč pomeni predvsem možnost, da v mnogih stvareh najdemo resnični užitek, da smo radostni na različne načine.

"Ne opazimo, da moderna družba, ki se tako ponaša s svojim znanjem, ekspertnimi sistemi, ekonomskim razvojem, GDP-jem, nenehno proizvaja nova in nova območja ter vidike negotovosti in tveganj."



Mirjana Ule

"Današnji čas je v marsičem prelomen. Ne lomi le naših navad, pričakovanj, mišljenja in čustvovanja, temveč tudi naše poglede na svet, na nas same in druge ljudi, na življenje na splošno. Najbolj hromeči so občutki negotovosti in nepravičnosti. Ljudje prenesemo marsikaj, če se nam zdi, da stvari potekajo v skladu s temeljnimi pravili, dogovori in v medsebojnem spoštovanju. Ne gre za to, da nam bi šlo slabo, vsaj v zahodnem svetu in evropskem prostoru ne. Vendar se nam zdi, da svet ni pravičen, in občutek nepravičnosti je psihološko bolj parajoč kot manko dobrin. Sodobne družbe s tem spodkopavajo temeljno zaupanje ljudi v institucije, politiko, odnose, prihodnost, v življenje," je zapisala Mirjana Ule.

Priskrbite si svoj izvod pri prodajalcu časopisov ali obiščite našo spletno trgovino.