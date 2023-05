»Od boja in morebitnega prevzema oblasti brez volitev je pričakovati povečanje represije«

IZJAVA DNEVA

"Od boja in morebitnega prevzema oblasti brez volitev je pričakovati povečanje represije, česar ni treba posebej dokazovati, saj je spomin še živ. Jasen je tudi kadrovski postopek; politično odločanje je vedno nepredvidljivo, ni pa dvoma, da bo prav tako lahkomiselno kot doslej, kaotično in na evropski ravni podrejeno Madžarski ter v konfliktu z EU. Prava presenečenja lahko še vedno pričakujemo na glavnem bojišču desnice, v kulturnem boju. Desnica je na to najmanj pripravljena: zakaj vztraja pri kulturnem boju, ki je vnaprej izgubljen, ni jasno. Vera, da je kulturni boj mogoče dobiti z represijo, je jalova, vendar razkriva fokus napovedane 'končne rešitve': to so mediji. Zato se nima smisla zgražati nad tem obetom, ampak velja razmišljati, kako odgovoriti na takšno norost."

(Antropologinja Svetlana Slapšak o tem, da so Janševi nastopi namenjeni rušenju parlamentarne demokracije; via Večerova priloga V soboto)