»Prava moč institucij, še zlasti ministrstva za notranje zadeve in policije, ni v pooblastilih«

Izšla je posebna edicija prispevkov k razumevanju časa. Mladinine ALTERNATIVE 2023 tokrat z vodilnimi filozofi, sociologi, ekonomisti, gospodarstveniki, predstavniki družbenih gibanj postavljajo vprašanja prihodnjega razvoja Slovenije. Kakšna je začrtana smer razvoja družbe in države? Kako vplivajo na nas mednarodne okoliščine? Kako poškodovana je slovenska družba? Kakšno smer je ubrala vlada Roberta Goloba?

V članku z naslovom Svoboda je še vedno glagol Tatjana Bobnar piše o tem, da se demokracija ne zgodi le vsaka štiri leta, demokracija se dogaja vsak dan v medijih, ki nastavljajo ogledalo, v civilni družbi, v glasu ljudstva. Ljudje sporočajo, kako vidijo svoje politike. Ker najtežje je prenašati človeško samovoljo.

"Prava moč institucij, še zlasti ministrstva za notranje zadeve in policije, torej ni v pooblastilih, pač pa v razumevanju, vrednotenju in sprejemanju našega ravnanja in ukrepanja kot zakonitega, legitimnega, poštenega, enakega za vse."



"Zaupanje v delovanje državnih institucij se zmanjšuje že več kot desetletje. Seveda to pomeni rdeči alarm za uspešnost upravljanja in delovanja države. Policija, kjer sem delala 29 let, je temu trendu kot ena redkih državnih institucij do leta 2020 vztrajno kljubovala in se pri meritvah javnega mnenja več let uvrščala v sam vrh državnih institucij, ki jim ljudje zelo zaupajo. To si je prislužila predvsem z odprtostjo in javnostjo delovanja, ki ga je policija vzpostavila pred dobrim desetletjem, in z upoštevanjem strogih načel etike in integritete. Izkušnje in pridobivanje novih znanj so institucijo z leti izmojstrili, da se je treba na napakah učiti, jih priznati in predvsem popraviti. Vztrajno smo negovali zavedanje, da policija deluje zaradi ljudi in zanje. Prav tako kot vse druge državne institucije," je zapisala Tatjana Bobnar.

