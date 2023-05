»Če Ruparja ne bi bilo, bi si ga SDS morala izmisliti«

IZJAVA DNEVA

"Če Ruparja ne bi bilo, bi si ga SDS morala izmisliti. Aja, ne: saj Rupar je - in izmislil si ga je kdo drug kot SDS. Njega uporabljajo za to, da pove in naredi to, česar si celo poslanci SDS iz formalnih razlogov ne upajo povedati in narediti. Njega uporabljajo za to, da družbi, kot jo vidi SDS, drži ogledalo, ki popači, in kot ozadje, na katerem so poslanci sami videti normalnejši. Da so v primerjavi z njim videti inteligentni, vljudni, kultivirani - ali v najslabšem primeru samo cinični."

(Kolumnist Marko Crnkovič o tem, da se človeški prag za vstop v politiko in v javno sfero vse bolj in bolj znižuje; via Večerova priloga V nedeljo)