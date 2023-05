»To je v drugih državah EU težko predstavljivo«

IZJAVA DNEVA

“Pomanjkanje dokazov in indicev za brskanje po bančnih računih kaže, da je šlo za politično motivirano aktivnost z mednarodnim ozadjem, saj je bil očitno slovenski urad za preprečevanje pranja denarja izkoriščen za trgovanje s prijateljskim režimom Janeza Janše v Srbiji. To je v resnici najbolj srhljivo. Kot kaže, v igri niso bili samo interesi slovenske politične stranke in takratnega premierja, ampak so bili slovenski državni organi glede na dosedanje informacije zlorabljeni za namene tuje politike in tuje vlade. To je v drugih državah EU težko predstavljivo."

(Medijski strokovnjak Marko Milosavljević o tem, da naj bi se srbski predsednik Aleksandar Vučić in tedanji slovenski premier Janša dogovorila, da bosta pred pred srbskimi in slovenskimi volitvam s pomočjo uradov za preprečevanje pranja denarja v obeh državah pridobila potencialno vroče informacije o svojih nasprotnikih in si jih izmenjala; via N1)