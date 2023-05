»Nezadovoljstvo z vodilno stranko v koaliciji ni povsem upravičeno«

Ekonomist Jože P. Damijan poudarja, da ima ta vlada vsaj na vrhovni ravni drugače od prejšnjih "novoobraznih koalicij" precej manjši menedžerski hendikep

Jože P. Damijan za Mladinine ALTERNATIVE 2023

© Uroš Abram

Izšla je posebna edicija prispevkov k razumevanju časa. Mladinine ALTERNATIVE 2023 tokrat z vodilnimi filozofi, sociologi, ekonomisti, gospodarstveniki, predstavniki družbenih gibanj postavljajo vprašanja prihodnjega razvoja Slovenije. Kakšna je začrtana smer razvoja družbe in države? Kako vplivajo na nas mednarodne okoliščine? Kako poškodovana je slovenska družba? Kakšno smer je ubrala vlada Roberta Goloba?

V članku z naslovom Težava "novoobraznih koalicij" je vsebina Jože P. Damijan piše o tem, da tudi "novoobrazne koalicije" med mandatom nekako najdejo kompas. Upajmo, da bo ta izpolnila vsaj minimalna pričakovanja državljanov in državljank. Sicer bo kmalu razpadajoče politično truplo in predčasno se bo iskal nov novi obraz.

"Drugače od prejšnjih 'novoobraznih koalicij' ima ta vlada vsaj na vrhovni ravni precej manjši menedžerski hendikep. Ključna človeka te vlade, predsednik vlade in minister za finance, imata pedigre dolgoletnih menedžerjev."



Jože P. Damijan

"Toda če smo pošteni, to nezadovoljstvo z vodilno stranko v koaliciji ni povsem upravičeno. Ljudje so jo množično volili zaradi obraza, ne zaradi programa. Biti danes nezadovoljen, ker vodilna stranka še ni pokazala nobenih resnih vsebinskih rešitev, je podobno temu, da si na lepotnem tekmovanju izbereš miss večera, se z njo poročiš in nato čez nekaj časa postaneš nezadovoljen, ker niti ne obvlada gospodinjskih veščin niti se z njo ne moreš pogovarjati o intelektualnih zadevah. Oprostite, z gospodično se niste poročili, da bi vam kuhala ali z vami razpravljala o Heglovi fenomenologiji duha, ampak ker vam je tisti večer zmešala glavo s svojo lepoto. Če vodilna stranka pred volitvami ni imela ne resnega programa in ne resne kadrovske zasedbe, je absurdno pričakovati, da bo danes pokala po šivih od zamisli vrhunskih strokovnjakov, imela vrhunsko pripravljene ključne reformne programe in dosledno izvajala resne reformne ukrepe," je zapisal Jože P. Damijan.

Priskrbite si svoj izvod pri prodajalcu časopisov ali obiščite našo spletno trgovino.