»Alternativa diplomaciji je nadaljevanje vojne«

IZJAVA DNEVA

"Ameriško in evropsko izobraženstvo je zelo militantno, pripravljeno je žrtvovati Ukrajino zato, da bi oslabili Rusijo, karkoli že to pomeni. Če nasprotujete politični rešitvi, zavračate popuščanje agresorju, kar je lastno diplomaciji. Diplomacija pomeni, da nobena stran ne bo dobila vsega, kar zahteva. Vsaka stran bo dobila toliko, da bo lahko s tem živela. Alternativa diplomaciji je nadaljevanje vojne. To bi verjetno popolnoma uničilo Ukrajino, povzročilo veliko trpljenja tudi drugod po svetu in morda vodilo v strahovito jedrsko vojno. To so izbire."

"Veliko se razpravlja o tem, da agresor ne bi smel biti nagrajen. To je res, vendar so v realnem svetu agresorji na žalost nagrajeni. ZDA in Velika Britanija so napadle in uničile Irak in si nagrabile velike koristi od nafte, zelo velike koristi. Res je, agresor ne bi smel imeti nobenih koristi, vendar je izbira zelo jasna: ali se bo vojna končala z diplomatskim dogovorom ali pa se bo nadaljevala."

(Noam Chomsky, jezikoslovec in kritik ameriške politike, o tem, zakaj se ameriška vlada ni strinjala s sporazumom o premirju v Ukrajini med Rusijo in Ukrajino, ki je bil dosežen marca lani; via Delova Sobotna priloga)