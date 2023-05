»Demokracija prinaša tudi državljansko odgovornost«

Otroška psihiatrinja, humanitarna delavka in predsednica Slovenske filantropije poudarja, da nobena vlada ni idealna, vsaka dela napake

Anica Mikuš Kos za Mladinine ALTERNATIVE 2023

© Uroš Abram

Izšla je posebna edicija prispevkov k razumevanju časa. Mladinine ALTERNATIVE 2023 tokrat z vodilnimi filozofi, sociologi, ekonomisti, gospodarstveniki, predstavniki družbenih gibanj postavljajo vprašanja prihodnjega razvoja Slovenije. Kakšna je začrtana smer razvoja družbe in države? Kako vplivajo na nas mednarodne okoliščine? Kako poškodovana je slovenska družba? Kakšno smer je ubrala vlada Roberta Goloba?

V članku z naslovom Kriza odgovornosti Anica Mikuš Kos piše o tem, da demokracija prinaša državljanske pravice in možnosti pri soodločanju, hkrati pa tudi državljansko odgovornost. Ko človek posluša skrajne politike ter spremlja shode in zahtevke posameznih skupin, se zdi, kot da se je začela kriza odgovornosti.

"Nekoliko razumem sile, ki poskušajo minirati prizadevanja sedanje oblasti, da bi se vrnila vladavina pred volitvami. Zares pa se čudim jezi, ki preveva različne skupine – upokojence, zdravstvene delavce, pedagoške delavce –, pa tudi straši me."



Anica Mikuš Kos

"Nobena vlada ni idealna, vsaka dela napake, navsezadnje večina ljudi v vladi in v državnem zboru ni pametnejša od mene ali od vas, mojih bralcev. Imajo svoje poglede, svojo pristranskost kot mi – običajni državljani. Tudi brez laži in prevarantstva je prej pravilo kot izjema, razdalja med idejo, obljubo in realizacijo. In napake so nujni del vsakega delovanja. Sedanjo vlado tvorijo tudi osebe, ki nimajo veliko političnih izkušenj. V interesu vseh nas je, da odločevalcem pomagamo, vzpostavimo sodelujoč odnos. K temu nas spodbuja osnovna moralna platforma sedanje vlade – poštenost, dobronamernost, želja spremeniti na bolje. Vsaj jaz jo vidim tako. To, da volim leve stranke, me ne ovira, da podpiram sedanjo vlado, da se čutim dolžna prispevati k sožitju in sinergijam med vlado in državljani. Moja politična usmerjenost me ne zavezuje, da sprejemam ali odklanjam predloge glede na to, koliko sta mi stranka ali gibanje, ki jih predlagata, všečna," je zapisala Anica Mikuš Kos.

