»Uliti v bron bi bili bistveno bolj koristni«

IZJAVA DNEVA

"Potrebnega bo nekaj skupnega napora in treba bo pohiteti z 'aktivnostmi za postavitev spomenika slovenske osamosvojitve, ki bo povezal in združeval, v svoji simbolnosti pa nosil zgodbo o prihodnosti naroda, ki si je izboril samostojnost in svobodo'. Heroje je treba postaviti na konje."

"S spomenikom bi osamosvojitelje dokončno vpisali v zgodovino. Koristno dejanje, ker miti pač ne morejo več ustvarjati dnevne politike. Uliti v bron bi bili bistveno bolj koristni, kot je njihova nenehna prisotnost v našem vsakdanjem političnem življenju."

(Zgodovinar Stefano Lusa v Dnevnikovi kolumni o tem, da vsaka država potrebuje svoje rituale, svoje obrede in tudi svoje arhitekturne podvige, ki nam in drugim pripovedujejo o naši lastni samopodobi)