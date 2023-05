Slovenski lovni turizem

Kdor ima denar, lahko v slovenskih gozdovih ubije bolj ali manj katerokoli žival, tudi zavarovane vrste, kot sta medved in volk

Fotografija je simbolična in ni povezana z letošnjim odstrelom medvedov, ker je iz leta 2021

»Za prave lovce je poleg uplenjene divjadi pomembno tudi prvobitno doživetje divjadi in drugih prostoživečih živali v njihovem naravnem okolju. Narava v naših loviščih je med najbolj ohranjenimi v tem delu sveta, zato je lov v njih za vse prave lovce še posebej zanimiv. Za pristno doživetje narave in prostoživečih živali v njej ponujamo tudi možnosti nastanitve …« To ni oglas kakega lovskega rezervata v kaki eksotični državi na drugem koncu sveta. To je vabilo Zavoda za gozdove Slovenije tujim (in domačim) komercialnim lovcem na lovni »safari« v slovenske gozdove.