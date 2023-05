Zmagovalci bančne sanacije

Vodilni pred desetletjem saniranih državnih bank prejemajo danes mesečno 55.000 evrov in več, novi tuji lastniki kujejo visoke dobičke. Kaj pa stranke bank?

Stanislava Zadravec Caprirolo, direktorica Združenja bank Slovenija in Blaž Brodnjak, predsednik uprave NLB, na Dnevih slovenskega kapitalskega trga 27. marca letos

Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak je leta 2016, ko je prevzel vodenje sanirane in močno dokapitalizirane državne NLB, dobil 162.933 evrov bruto prejemkov, lani pa so njegovi prejemki znašali 647.733 evrov bruto in hkrati tudi 12 odstotkov več kot predlani. Zgolj njegov fiksni mesečni bruto prejemek je od oktobra lani okroglih 55.000 evrov, razkriva gradivo za junijsko skupščino delničarjev NLB, v kateri ima država zdaj le še 25 odstotkov in eno delnico. Podobno ali bolje tuji lastniki plačujejo tudi upravo nekdaj državne NKBM, ki jo je pred desetletjem prav tako sanirala država. Če se torej plače vodilnih v ključnih bankah na slovenskem trgu približujejo tujim – kako pa je s ceno bančnih storitev za slovenske komitente?