Rdeči karton za Debeljaka

Zakaj je Žiga Debeljak od Hisensa dobil rdeči karton, Bobinac pa rumenega?

Franjo Bobinac in Žiga Debeljak (na fotografiji leta 2008) za kitajski Hisense nista bila posebej uporabna. Ob primernih političnih vezah pa sta v Sloveniji še naprej najpomembnejša menedžerja.

© Bobo

Oktobra 2021 so vsi oddelki, povezana podjetja in podružnice kitajskega podjetja Hisense dobili elektronsko sporočilo, v katerem je njegovo izvršno vodstvo Franju Bobincu, bivšemu predsedniku uprave Gorenja in sedanjemu podpredsedniku družbe Hisense International, izreklo »opozorilo z rumenim kartonom«. Glede na vsebino elektronskega sporočila so mu Kitajci izrekli opozorilo pred odpovedjo delovnega razmerja zaradi ugotovljenih finančnih malverzacij v avstrijski veji Gorenja leta 2015 in 2018, torej še preden je Hisense leta 2018 prevzel Gorenje.