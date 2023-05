Na ostrini britve

Koalicija je napovedala menjavo programskih svetnikov RTV Slovenija; kljub pravni nedorečenosti ji drugega ni preostalo

Novinarska stavka poteka že leto dni, a razmere so vedno slabše

© Borut Krajnc

»Največja zloraba v zgodovini Slovenije«, »kršenje ustave in avtonomije«, »zgodila se bo ustavna kriza«, »čas je za ustavno obtožbo«. Takšne in podobne stavke je te dni slišati iz ust politikov, povezanih s SDS. Poslanci vladne koalicije so namreč napovedali, da bodo zaradi »nezakonitega delovanja« razrešili devet članov programskega sveta RTV Slovenija. Potem naj bi izvolili nove in ti bi po pričakovanju zamenjali vodstvo javnega zavoda.