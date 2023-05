Družba nasilja

Propagiranje orožja sredi vojne v Ukrajini in v času, ko je Srbijo zajel val nasilja

Ob dnevu Slovenske vojske je bila razstavljena množica orožja, puške, pištole, bombometi, puškomitraljezi … Obiskovalci so si ga lahko ogledali in potežkali v rokah. Orožje so na ta način v roke dobili tudi mladi in otroci.

© Borut Krajnc

V soboto sta Ljubljano preletavali vojaški letali vrste pilatus, z ljubljanskega gradu je bilo slišati strele. Skrbi, da je država napadena, so bile odveč, šlo je zgolj za častne salve, ki jih je med vojaško slovesnostjo ob dnevu Slovenske vojske izstrelila vojaška protokolarna enota, prelet letal pa je sodil k dinamični predstavitvi vojaškega poklica, ki je tisti dan potekala pred ljubljanskimi Stožicami. Na ministrstvu za obrambo so se odločili, da bi letošnji dan Slovenske vojske zaznamovali na prav poseben način – s celodnevnimi aktivnostmi in velikim koncertom v največji koncertni dvorani pri nas.