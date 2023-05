Razkrite laži

Inštitut 8. marec ni nezakonito financiral referendumske kampanje

Utrinek s petkovega protivladnega protesta, na katerem so protestnice in protestniki ozaveščali tudi o pasteh vladne novele zakona o vodah

© Luka Dakskobler

V Slovenski demokratski mladini, podmladku stranke SDS, so marca Inštitut 8. marec obtožili, da je leta 2021 kot organizator kampanje pred referendumom o zakonu o vodah kršil referendumsko zakonodajo, saj naj bi bil od tuje fundacije Guerrila Foundation prejel 30 tisoč evrov. Zoper inštitut so zato podali prijavo na računsko sodišče – to pa je odločilo, da so bile navedbe izmišljene, zato zoper inštitut ni vložilo obdolžilnega predloga. Na podlagi zbranih dejstev in dokazov je računsko sodišče ugotovilo, da inštitut ni storil nobenega prekrška.