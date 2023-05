»Pri nas je preteklost (p)ostala politični program«

IZJAVA DNEVA

"Naša politika pa stoji v svojih ideoloških jarkih. Res je, da odnos do preteklosti, lastnega razvoja, spomenikov ni nepomemben, nikakor. Je del družbene in osebne identitete. Relativiziranje in privatiziranje zgodovine je problem, o katerem se velja pogovarjati in biti pri tem dosleden. A pri nas je preteklost z vsemi pritiklinami (p)ostala politični program. Zato zadnje tedne gledamo prerekanja o spomenikih, muzejih, junakih in antijunakih, o ostalem, kar sodi zraven."

(Novinar Matija Stepišnik v Večerovem komentarju o tem, da politika, ki vztraja v ringu preteklosti, nanjo pa usmerja žaromete, priznava, da ne zna misliti tega, kar potrebujemo tukaj in zdaj)