IZJAVA DNEVA

"Vlada je s to potezo dala tudi odlično priložnost Janezu Janši za nadaljevanje ideološkega boja, ki ga sam nenehno išče in tudi spodbuja. Nihče, ne levi in ne desni politiki nimamo pravice izkoriščati trpljenja in bolečine ljudi, ki so bili žrtve kateregakoli totalitarnega režima. Samo priznanje, obžalovanje ter iskrena prizadevanja vseh strani nas lahko peljejo naprej v boljše čase. Kdor resnično želi, da se nam temna stran v zgodovini našega naroda ne ponovi, mora pomirjati in ne spodbujati k nasilju."

(Evropska poslanka NSi Ljudmila Novak o besedah predsednika SDS Janeza Janše, ki je odločitev vlade, da ukine dan spomina na žrtve komunističnega nasilja, komentiral z izjavami, da je vlada "napovedala novo državljansko vojno;" via Večer)