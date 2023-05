»Janša vedno znova pozabi, kje je meja med realnim in izmišljenim«

IZJAVA DNEVA

"Na žalost Janša vedno znova pozabi, kje je meja med realnim in izmišljenim. Pozabi, kje bi se moral ustaviti. Enostavno reči svojim vernikom, dosti je bilo. Tako pa vedno znova z izjavami, kot je ta o jaških in jamah, za drugače misleče kuri ogenj. Ne ogenj, temveč grmade lažnih novic, čistih izmišljotin, bolano potvorjenih dejstev, verižnih manipulacij in absolutnega bega v fikcijo."

"Noriško kraljestvo je fikcija. Ima pa v realnosti svoj duplikat. To je kraljestvo sektinih medijev, ki vsakodnevno bruhajo ogenj groženj, obtoževanj in potvarjanj. Ogenj, ki si res želi katastrofalnega požara v družbi."

(Kolumnist Leon Magdalenc o tem, da mora Janez Janša ves čas ustvarjati izredne razmere; via Dnevnik)