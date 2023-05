Luka Mesec / »Nočemo vzgajati vernikov«

IZJAVA DNEVA

"Kot veste, so podporniki Levice vedno med najbolj kritičnimi do vsakokratne oblasti. In tako je prav. Nočemo vzgajati vernikov. Veseli me, da imamo podpornike, ki znajo biti kritični tudi do nas. Z njimi vodimo ves čas odprt dialog, ministri Levice po Sloveniji redno izvajamo dogodke 'Minister posluša', da slišimo, kakšno mnenje ima o našem delu teren."

"Na preteklih deset let stranke – torej vključno s predhodnicami – gledam kot na jasno zgodbo o uspehu. Začeli smo kot študentsko društvo, se pridružili različnim gibanjem, ustanovili stranko, kandidirali in bili izvoljeni, deset let pozneje pa smo edina nova stranka, ki je nastala v prejšnjem desetletju in ga tudi preživela. Številne teme, ki smo jih v tem desetletju odprli, od minimalne plače do stanovanjske politike, so postale mainstream in skupaj z nami del vladne politike."

(Koordinator Levice in minister za delo Luka Mesec o tem, da je v stranki že nekaj časa slišati kritike, da se je stranka preveč premaknila proti sredini in bi morala spet na levo; v intervjuju za Delo)