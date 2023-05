»Nekega dne si bo demokracija opomogla«

Sociolog in politolog Rudi Rizman poudarja, da je po dobrih treh desetletjih slovenske države čas za sociološko inventuro tega, v kakšni demokratični in/ali avtokratični kondiciji se je ta znašla v minulih letih

Rudi Rizman

© Borut Krajnc

Izšla je posebna edicija prispevkov k razumevanju časa. Mladinine ALTERNATIVE 2023 tokrat z vodilnimi filozofi, sociologi, ekonomisti, gospodarstveniki, predstavniki družbenih gibanj postavljajo vprašanja prihodnjega razvoja Slovenije. Kakšna je začrtana smer razvoja družbe in države? Kako vplivajo na nas mednarodne okoliščine? Kako poškodovana je slovenska družba? Kakšno smer je ubrala vlada Roberta Goloba?

V članku z naslovom Demokracija in njeni sovražniki Rudi Rizman piše o tem, kako bodo današnje demokracije opravile življenjski preskus, je odvisno predvsem od tega, ali bodo državljankam in državljanom zagotovile kritične javne dobrine in zmanjšale prepad med družbenimi pričakovanji in institucionalnim zadovoljevanjem teh.

"Nekega dne si bo demokracija, ki je sicer vedno krhek družbeni pojav, vseeno opomogla, vendar bo za ta boj potrebnega več časa, če se pri tem njeni zavezniki ne bodo zavedali, kje so poleg šibkih točk njene močne strani."



"Po dobrih treh desetletjih slovenske države je gotovo čas za sociološko inventuro tega, v kakšni demokratični in/ali avtokratični kondiciji se je ta znašla v minulih letih. Z zanesljivostjo lahko zapišemo, da je v tem času odslikavala stanje v drugih primerljivih državah, se pravi razmeroma dobre in tudi slabe, celo najslabše čase. Z najslabšimi merimo na trikratno desno vlad(avin)o, ki je udejanjala avtoritarno, populistično in nacionalistično politiko, s katero je tlakovala pot nedemokratični in avtokratični politiki. Pri tem slovenski primer ne zaostaja za drugimi, na primer za ameriškim, madžarskim, poljskim, srbskim in nazadnje za sedanjim izraelskim, kjer smo velikokrat videli, kako je demokracija hitro ali postopno, ne toliko od spodaj kot predvsem od zgoraj, erodirala in preprič(ev)ala družbene teoretike, da živimo v 'času avtokratov,'" je zapisal Rudi Rizman.

