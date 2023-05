»Desničarji se že več kot 30 let šlepajo na antikomunizem«

IZJAVA DNEVA

"Desničarji se že 30 in več let šlepajo na antikomunizem. Sprva so še imeli nekaj podpore ali vsaj razumevanja, pozneje pa se jim je to izpelo. Ker pa že od osamosvojitve pogrevajo ene in iste teme, so se v izogib nezanimanju nehvaležne in zdolgočasene publike - ki ji žrtve komunističnega nasilja še bolj dol visijo kot njim samim - morali radikalizirati."

"Na to se prosim vedno spomnite, ko boste v spontanem navalu empatije pomislili na uboge žrtve komunizma. Svojo lažno pieteto naj si Janša nekam zatakne. Desničarji to delajo samo zato, ker so fanatični in radikalni in ker so s pomočjo self-made propagandne mašinerije ustvarili to paralelno realnost, v kateri so se morilci reinkarnirali v Golobovi vladi."

(Kolumnist Marko Crnkovič o tem, ko je vlada Roberta Goloba urazveljavila sklep Janševe vlade, ki je pred enim letom razglasila 17. maj za nacionalni dan spomina na žrtve komunističnega nasilja; via Večerova priloga V nedeljo)