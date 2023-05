»Robert Golob je blago obetal, da imamo opraviti z inteligentnim vizionarjem«

Zgodovinarka Mateja Ratej poudarja, da je množenje sovraštva v medosebnih odnosih vselej zanesljiv znak rasti socialne in siceršnje družbene neenakosti

Mateja Ratej za Mladinine ALTERNATIVE



Izšla je posebna edicija prispevkov k razumevanju časa. Mladinine ALTERNATIVE 2023 tokrat z vodilnimi filozofi, sociologi, ekonomisti, gospodarstveniki, predstavniki družbenih gibanj postavljajo vprašanja prihodnjega razvoja Slovenije. Kakšna je začrtana smer razvoja družbe in države? Kako vplivajo na nas mednarodne okoliščine? Kako poškodovana je slovenska družba? Kakšno smer je ubrala vlada Roberta Goloba?

V članku z naslovom Regina Mateja Ratej piše o tem, da je na primeru predvojnih slovenskih komunistov mogoče pokazati, na katere družbene antagonizme (socialna neravnovesja) in družbene skupine (mladi prekariat) se osredotoča progresivna politična levica, kakšno obliko organizacije vzpostavi (hierarhična struktura) in kako operativno deluje (terenska mreža), da se razvije v množično gibanje ter je sposobna izpeljati globoke in dolgoročne družbene premike.

"Množenje sovraštva v medosebnih odnosih je vselej zanesljiv znak rasti socialne in siceršnje družbene neenakosti, a se na socialno dno potlačeni posamezniki brez artikulacij organizirane politične skupine ne zavedo izvorov svojega intimnega besnenja."



Mateja Ratej

"Nastop vlade Roberta Goloba je blago obetal, da imamo kljub očitni osebnostni obremenjenosti politika z zagledanostjo vase opraviti z inteligentnim vizionarjem, ki bo znal ločiti bistveno od nebistvenega in ugledati veliko (družbeno) sliko v mozaiku miniaturnih političnih konfliktov ter po kovidni in družbeni krizi hladnih misli pripraviti slovensko skupnost na pričakovane pretrese, ki jih prinašajo procesi nove razdelitve sveta. Ko smo po letu dni uzrli karikaturo premierja s stereotipno spletno vplivnico ob boku, je bilo jasno, da je projekt nove koncentracije levice, ki bi zmogla izpeljati velike strukturne posege v družbo, končan, padel pa je na najbolj plehki in klišejski obliki potrošništva – ideologiji življenjskih slogov: kaj jemo, kako se obnašamo, kakšna so naša oblačila, kateri hišni ljubljenčki," je zapisala Mateja Ratej.

