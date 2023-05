105 PETKOV / Kolesarski protesti v času Janševe vlade

Eno leto mineva od parlamentarnih volitev, ki so demokratično zaustavile Janševo strahovlado in tako izpolnile primarni cilj petkovih protestnic in protestnikov

Petkovi kolesarski protivladni protesti v Ljubljani

© Gašper Lešnik

V Palači Cukrarna bodo 26. maja ob 19. uri odprli protestno razstavo z naslovom 105 petkov (Kolesarski protesti 2020-2022), ki bo predstavila najbolj legendarne eksponate in lutke, domiselne transparente, inovativne rešitve, gverilske akcije, protestne pesmi in nekatere ključne trenutke s samih protestov ter preko interaktivnih instalacij obiskovalcem omogočila osebno doživeti ključne trenutke dveletnih protestov proti strahovladi (branje ustave na TR, skupinsko kolesarjenje, sprehod z dežniki itd).

Eno leto mineva od parlamentarnih volitev, ki so ob rekordni udeležbi demokratično zaustavile Janševo strahovlado in tako izpolnile primarni cilj petkovih protestnic in protestnikov, ki so več kot sto petkov zapored krepili glas upora proti avtokratski in koruptivni vladi in se na ulicah nenasilno borili za demokracijo, vladavino prava in svobodo.

Petkovi protivladni protestniki so se sprehodili tudi skozi mestno jedro

© Luka Dakskobler

"Od protestov, ki so se začeli na oknih in balkonih in z individualnimi akcijami v javnem prostoru, smo se preselili na kolesa, v času hude epidemije v avtomobile, zasedali smo trge in ulice, celo reke in gore, organizirali ljudske skupščine in vseskozi se je protestniško gibanje razvijalo, prilagajalo in vedno znova iskalo kreativne in inovativne načine za kritično izražanje in naslavljanje perečih tematik. V okviru tega se je zvrstilo 105 protestnih petkov in še veliko drugih akcij, shodov in dogodkov ob drugih dnevih. Nikoli si nismo mislili, da bomo morali protestirati toliko časa in nikoli to ni bil namen, a razlogi za protest so ostajali in se še stopnjevali. Zato pa smo vztrajali tudi mi," so zapisali v Protestni ljudski skupščini.

"Še nikoli ni bilo med vladajočo oblastjo in civilno družbo tako velikega razkoraka, še nikoli do sedaj nismo bili priča tako številčnemu in dolgoživemu gibanju, ki bi se kljub neposredni politični in policijski represiji tako odločno, artikulirano in neomajno borilo za človekove pravice, demokracijo in vladavino prava."



Protestna ljudska skupščina

Petkovi protesti predstavljajo civilnodružbeno gibanje, kot ga v zgodovini Slovenije še nismo videli. "Še nikoli ni bilo med vladajočo oblastjo in civilno družbo tako velikega razkoraka, še nikoli do sedaj nismo bili priča tako številčnemu in dolgoživemu gibanju, ki bi se kljub neposredni politični in policijski represiji tako odločno, artikulirano in neomajno borilo za človekove pravice, demokracijo in vladavino prava," so še zapisali.

Kljub represiji, kršenju človekovih pravic in zatonu demokratičnih standardo je obdobje 2020-2022 spodbudilo razcvet kreativnosti, kulturnega angažmaja, novih metod in orodij za aktivno državljstvo, predvsem pa je odprlo prostor za povezovanje različnih posameznic in posameznikov, civilno-družbenih organizacij ter strokovnjakov in strokovnjakinj.

Petkov protivladni protest na Trgu republike, 10. julija 2020

© Borut Krajnc

Pri založbi ZRC SAZU bo izšla tudi knjiga, ki predstavlja kronološki pregled 105. tednov petkovega protestniškega gibanja, pojasnjuje kontekst časa in kraja, odpira razmišljanja različnih strokovnih avtorjev o protestniškem gibanju ter slikovno prikazuje utrinke z vseh posameznih protestov. Knjiga na več kot 300 straneh prikaže preko 450 fotografij priznanih fotografov in predstavlja najbolj nazoren, celosten in poglobljen uvid v več kot dveletno protestno gibanje.Ob tem gre zahvala ZRC SAZU, ki je omogočil izid te publikacije.

Razstava bo na ogled do 11. junija. Med tednom bo odprta od 14. do 20. ure, med vikendi pa od 10. do 20. ure.