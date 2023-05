»Če bi bil zdaj ustavni sodnik, bi se pri RTV oziral na pravice zaposlenih in pravice gledalcev«

IZJAVA DNEVA

"V odredbi o začasnem zadržanju novele zakona o RTV piše, da so funkcionarji zdaj vršilci dolžnosti, ki opravljajo tekoče posle. V praksi pa gre za vse kaj drugega. Če bi bil zdaj ustavni sodnik, se pri noveli zakona o Radioteleviziji Slovenija ne bi oziral samo na funkcionarje, pač pa na pravice zaposlenih in na pravice poslušalcev in gledalcev do obveščenosti."

"Strinjam se s tistimi, ki pravijo, da so zdaj okoliščine povsem drugačne. Delovanje javnega zavoda je po mojem mnenju vprašljivo z vidika določb te začasne odredbe. V njej piše, da so vršilci dolžnosti, ki opravljajo samo tekoče posle. V praksi pa gre za odpuščanja, zaposlovanja, spreminjanja pravil glede računovodskih izkazov ... tako da je kar veliko razlogov za vnovično presojo o tem, katere posledice so hujše oziroma težje popravljive."

(Nekdanji ustavni sodnik Ciril Ribičič o tem, da v njegovem času na ustavnem sodišču družba še ni bila tako razdeljena; via Radio Slovenija)