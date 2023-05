Inovativni namakalni sistem za ulična drevesa

Inovativni sistem za zalivanje mestnih dreves bo na Dunaju omogočal trajnostno ravnanje z deževnico in optimalno oskrbo uličnih dreves z vodo v toplejših mesecih

Spužvasti kamen, inovativni sistem, ki dunajska ulična drevesa oskrbuje z vodo

© Christian Fürthner

Dunajska ulica Flachgasse po prenovi ne bo le lepša, ampak tudi pametnejša. Vsako ulično drevo bo namreč opremljeno s posebno betonsko kocko. Gre za inovativni sistem za zalivanje mestnih dreves, ki bo omogočal trajnostno ravnanje z deževnico in optimalno oskrbo uličnih dreves z vodo v toplejših mesecih. V primeru večje količine padavin bo sistem razbremenil tudi mestno kanalizacijo.

Avstrijska prestolnica se zavzema za sajenje in nego dreves v urbanem okolju. Da bi imela mestna drevesa vedno dovolj vode, so zasnovali inovativno rešitev, s katero želijo čim bolj trajnostno uporabljati deževnico. Na Dunaju so tako namestili pametne sisteme za zbiranje in odvajanje deževnice, ki se izteka v zemljo okoli dreves.

Sistem sestavlja betonska kocka, ki jo je mogoče vgraditi v sadilno jamo drevesa. Kocka se napaja s sončno energijo, v njej pa je ventil, ki se odpira in zapira s pomočjo senzorjev ter elektronskega krmilnega sistema. Senzor prepozna dotok vode in po potrebi odpre ventil. Odpre se šele po določenem času, tako da prvi dotok padavinske vode, ki je najbolj onesnažena, odvede v kanalizacijo in ne med drevesa. Sistem je razvil inženir Gerhard C. Kidery v sodelovanju z dunajskim občinskim oddelkom za gradnjo in upravljanje cest.

Prednosti uporabe pametnega sistema, ki med drugim omogoča učinkovito in trajnostno ravnanje z deževnico, so številne. Sistem ob večji količini padavin med drugim zadrži določeno količino deževnice, da ta ne teče v kanalizacijske odprtine, s čimer razbremeni mestno kanalizacijo. Vsebuje tudi temperaturni senzor, ki prepreči odpiranje ventila, če je temperatura zraka nižja od osem stopinj Celzija. V tem primeru se deževnica v hladnejših obdobjih, ko rastline mirujejo, ne izteka v prst okoli debla. Zagotavljanje optimalne oskrbe z vodo spodbuja rast dreves, zdrava drevesa pa dajejo senco in izboljšujejo mikroklimo.

Dunajski občinski oddelek za gradnjo in upravljanje cest je prvi prototip pametnega namakalnega sistema namestil jeseni 2021 in ga testiral približno leto dni. Po tem, ko se je izkazalo, da se je oskrba dreves z vodo močno izboljšala, so na Dunaju začeli z implementacijo prvih sistemov pri prenovi ulice Flachgasse. Ulica v 15. mestnem okrožju, obdana z zgradbami in vedno polnimi parkirnimi mesti ter le malo zelenja, bo s prenovo oživela. Poleg pametnih betonskih kock bodo na ulici do konca junija postavili nove klopi, stojala za kolesa in zasadili drevesa.