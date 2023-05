»Antijanšizem na naslednjih volitvah ne bo več zadostoval«

Režiser in politični aktivist Jaša Jenull poudarja, da bo edina rešitev za to vlado, če bo s konkretnimi in odločnimi dejanji dokazala, da je sposobna interesom ljudi in okolja resnično dati prednost

Jaša Jenull za Mladinine ALTERNATIVE

© Borut Krajnc

Izšla je posebna edicija prispevkov k razumevanju časa. Mladinine ALTERNATIVE 2023 tokrat z vodilnimi filozofi, sociologi, ekonomisti, gospodarstveniki, predstavniki družbenih gibanj postavljajo vprašanja prihodnjega razvoja Slovenije. Kakšna je začrtana smer razvoja družbe in države? Kako vplivajo na nas mednarodne okoliščine? Kako poškodovana je slovenska družba? Kakšno smer je ubrala vlada Roberta Goloba?

V članku z naslovom Ostati kritičen Jaša Jenull piše o tem, da antijanšizem na naslednjih volitvah ne bo več zadostoval. Edina rešitev za to vlado bo, če bo s konkretnimi in odločnimi dejanji dokazala, da je sposobna interesom ljudi in okolja resnično dati prednost pred zdravstvenim, gradbenim, zavarovalniškim in drugimi dobičkarskimi lobiji.

"Dvoličnost oblasti se najjasneje kaže na področjih zdravstva in stanovanjske politike, kjer je seveda v igri tudi največ zasebnih interesov, ki si obetajo dobičke na račun javnih sredstev."



Jaša Jenull

"Če smo si po dveh letih strahovlade zaslužili malo počitka, se moramo zdaj ponovno začeti zbujati in z dejanji ponovno jasno pokazati politikom: Gledamo vas, ostali bomo budni in ne bomo pozabili! Če vlada ne začne dejansko sprejemati odločnih ukrepov za zaustavitev privatizacije javnega zdravstva in pravično odpravo dopolnilnega zavarovanja, verjamem, da bomo spet s skupnimi močmi zbirali overjene podpise, kolesarili, pisali s kredami in se z vsemi razpoložljivimi sredstvi borili za demokratično in pravično prihodnost države … nekaj mesecev pred volitvami bo prepozno! Še dobro, da imamo drug drugega," je zapisal Jaša Jenull.

