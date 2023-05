»Referendum o evtanaziji je nedopusten«

IZJAVA DNEVA

"Današnja manipulacija z evtanazijo služi res ostudnemu cilju – strašiti ljudi z nasilno smrtjo, ki jo pripravljajo neki sovražniki, seveda politični. Za to je, trdijo nasprotniki evtanazije, najbolje uporabiti preventivno maščevanje, torej takšne sovražnike vnaprej kaznovati. Naj bo to še tako nerazumljivo, nasprotniki evtanazije so običajno tudi zagovorniki smrtne kazni in hkrati nasprotniki splava. V vseh treh primerih je 'sovražnik' nasilno, pogosto in po možnosti dokončno kaznovan. Rasizem, seksizem, nacionalizem in druge oblike nestrpnosti praviloma spremljajo takšno mentaliteto. Zato v EU velja, da se v nobenem od teh primerov ne sme odločati na referendumu, saj bodo vedno trpele manjšine in najranljivejši."

"Tako kot je nedopusten referendum o smrtni kazni, je nedopusten tudi referendum o evtanaziji. Z evtanazijo naj se najprej ukvarjajo strokovnjaki in zainteresirane strani, po možnosti stran od javnosti, v neposrednem sosledju od predlogov do sprejema pravnih okvirov. Po drugi strani pa je razprava o tem, ali je evtanazija človekova pravica, izjemno koristna, tako kot vse druge razprave o širitvi starih in uvajanju novih človekovih pravic."

(Antropologinja in kolumnistka Svetlana Slapšak o tem, da so sredstva, ki jih uporablja desničarska propaganda v vseh teh primerih, preprosta: ignoranca in pomanjkanje informacij, zamegljevanje in prikrivanje ter laži; via Večerova priloga V soboto)