Izkoristi pravico do boja za svoje pravice

vectorjuice / freepik

Kot univerzalne človekove pravice še zdaleč niso univerzalne, tudi ni splošna Splošna uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Njena implementacija je v veliki meri odvisna od tega, koliko denarja in človeških virov evropske države namenijo njenemu uveljavljanju.

Na papirju imamo Evropejke_ci tako v fizičnem svetu kot tudi na spletu pogosto več pravic od drugih ljudi. Poleg tistih pravic, ki naj bi nam bile neodtujljive že v analogni resničnosti, nas na spletu varujejo še nekatere druge, kot so npr. pravica biti pozabljen_a (oz. njen približek v GDPR) ali pa pravica do internetne nevtralnosti.

Te pravice so na udaru tehnoloških gigantov, ki na nas gledajo kot na kokoši nesnice na podatkovnih farmah, zato se ne gre zanašati na to, da jih bodo varovale uredbe – zanje se moramo boriti. Pri tem pa ne smemo pozabiti na digitalni razkorak, ki iz debate izključuje mnoge skupine – ali pa kar celine –, saj se njihove pravice na spletu in svetu končajo pri najbolj temeljnih vprašanjih.

Agrument ustvarja Danes je nov dan.