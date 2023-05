Janšev trojanski adut

Analiza pokaže, da Anže Logar ni nič drugega kot podaljšek Janševih politik in njegovo zagotovilo, kako ostati relevanten

Poslanska trojka SDS: Eva Irgl, Anže Logar in Anja Bah Žibert

Po dolgem zatišju, ki je sledilo predsedniškim volitvam, Anže Logar, domnevno neodvisni kandidat za predsednika države, zaposlen v državnem zboru kot poslanec SDS, za naslednji teden napoveduje ustanovitev društva. Šlo naj bi za nekakšen možganski trust, ki naj bi se odzival na aktualna družbena in politična vprašanja. Kot poroča Delo, je že znanih nekaj imen, ki naj bi tvorila deseterico soustanoviteljev novega društva. To bodo dr. Romana Jordan, ki je bila v času predvolilne kampanje vodja njegovega volilnega štaba, sicer članica SDS, pravnik dr. Matej Avbelj, ki je vodstvu RTV Slovenija pomagal vložiti pobudo za oceno ustavnosti zakona o javni radioteleviziji na ustavno sodišče, sicer pa podpornik SDS, Logarjeva dolgoletna politična sopotnica in zasebna prijateljica Eva Irgl, tudi poslanka SDS, bivši minister za digitalno preobrazbo Nove Slovenije Mark Boris Andrijanič ter Alja Brglez, vodja kabineta nekdanjega predsednika države Boruta Pahorja. Našteta imena ne pomenijo večjega presenečenja.