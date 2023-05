Watergate / Kaj je Janša pobral pri Nixonu

Janša kanalizira Nixona. Pobira pri njem. Hrani se z njegovimi triki.

Maja 1970 se je v Ljubljani odvrtel zaključni turnir svetovnega prvenstva v košarki. Naslov svetovne prvakinje je osvojila Jugoslavija, ki je med potjo do zlate medalje premagala tudi Ameriko. »Luna vaša, zlata naša,« so vzklikali navijači, ki so se v noči pred tekmo zgrnili pred hotel Lev, v katerem so spali ameriški košarkarji – do jutra so zganjali trušč, tako da ameriški košarkarji niso mogli spati. Zbudili so se neprespani, utrujeni, živčni, dekoncentrirani, po malem tudi prestrašeni. Proti Jugoslaviji niso imeli nobenih možnosti.