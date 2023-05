Kje so danes šikanirani in kje politično nameščeni kadri?

Kadrovski anticunami

Janez Janša

Pod tretjo vlado Janeza Janše sta poleg policije predvsem finančna uprava (Furs) in urad za preprečevanje pranja denarja doživela največjo kadrovsko revolucijo. Pri uradu za preprečevanje pranja denarja velja izpostaviti primer Lea Pongračiča, ki je v uradu vodil oddelek za sumljive transakcije. Pongračič je v času Janševe vlade moral oditi na Furs, kjer ni imel posebnih pristojnosti. Od tam pa je na njegovo mesto na urad za preprečevanje pranja denarja prišla neizkušena simpatizerka SDS Simona Kaučič. Na Fursu so se kadrovske menjave leta 2020 začele z odstavitvijo izkušenega Petra Jenka, ki ga je sprva nadomestila Irena Nunčič, nekoč članica SDS in vodja volilnega štaba na županskih volitvah v Šmarju pri Jelšah, kjer je sodelovala z Vinkom Gorenakom. Namestnik generalnega direktorja pa je postal Simon Starček, nekdanji podpredsednik odbora SDS za izobraževanje. Ključno pozicijo znotraj Fursa, to je položaj direktorja posebnega davčnega urada, ki se ukvarja z najtežjimi in največjimi primeri, pa je septembra leta 2021 zasedel na zaigranem natečaju izbrani Tomaž Deželak, med drugim predsednik lokalnega odbora SDS iz Domžal in podžupan te občine.