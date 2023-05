Za Ruparjevimi upokojenci še študenti?

V študentski organizaciji zatrjujejo, da namerava vlada odpraviti študentske bone, po mnenju vlade so te navedbe neresnične. Je zadaj res politični interes?

Leta 2010 so se študentske demonstracije sprevrgle v razbijanje. Kasneje se je izkazalo, da so bili študentje izrabljeni, za nasiljem se je skrival političen interes

© Miha Horvat

Pri Študentski organizaciji Slovenije (ŠOS) so začeli zbirati podpise za peticijo proti odpravi veljavnega sistema subvencioniranja študentske prehrane, po domače študentskih bonov. Ministrstvu za delo očitajo, da namerava bone odpraviti in namesto njih vzpostaviti javne študentske menze. Gre za zamisel, ki jo od začetka leta podpirajo nekatere skupine študentov, vendar ministrstvo namere, da bi to resnično storilo, ni izkazalo.