Janez Janša poziva k bojkotu nemške znamke Adidas

Zlovešči prebujenci

Adidas od glave do pete

© Marko Pigac

Pri nemškem proizvajalcu športnih oblačil Adidas so se pred junijem, znanim tudi kot mesec ponosa, v spomin na obletnico stonewallskega upora odločili ponuditi kolekcijo južnoafriške znamke Rich Mnisi. Ta je med drugim oblikovala ženske kopalke, v katerih je za potrebe oglaševalske kampanje pozirala oseba, ki je po videzu biološki moški. To je zmotilo predvsem ameriške konservativce in Adidasu so očitali, da propagira »woke« ali prebujensko ideologijo in da se trudi izbrisati ženske. Na vlak zgražanja so skočili tudi na slovenski desnici, predsednik SDS Janez Janša je na Twitterju zapisal: »Nikoli več nič od Adidasa.«

Na desnici, pa naj bodo to ameriški republikanci, evropski simpatizerji iliberalne demokracije, kakršno je uvedel madžarski premier Viktor Orbán, ali drugih skrajno desnih gibanj, kot je recimo identitarno gibanje, radi postavljajo slamnate može. Nanje, domnevne pripadnike izrojene levice, lepijo različne oznake – od kulturnega marksizma do prebujenske ideologije, LGBT-agende in tako imenovane teorije spola. Gre kakopak za teorije zarote.

O ustvarjanju slamnatih mož je v oddaji Intervju na TV SLO 1 spregovoril sociolog dr. Gorazd Kovačič: »Edini pomen izjav o kulturnem marksizmu je, da se z njim identificirajo tisti, ki o njem govorijo. In sicer je to zanesljiv znak, da nekdo pripada skrajni desnici. To je del njenega posvečenega žargona. Te zadeve v smislu nekega realnega gibanja realnih organizacij, njihovih programov in stališč ni. To je, isto kot na primer teorija spola, čisti konstrukt. Gre za imaginarnega sovražnika, ki je neoprijemljiv, zato pa toliko bolj uporaben, ker se da vanj projicirati karkoli.«

Ni sicer prvič, da se je neka mednarodna korporacija odločila nagovoriti LGBT-skupnost. Jasno, gre za trženjsko strategijo. Ob mednarodnem dnevu boja proti homofobiji, transfobiji in bifobiji so tako pri podjetju Ikea, ki prodaja pohištvo, recimo zagnali kampanjo »Sprejemanje se začne doma«, s katero želijo »čim več ljudi spodbuditi k ustvarjanju sočutnih in vključujočih domov in skupnosti, ki omogočajo boljše življenje LGBT-oseb«. Precej prahu sta letos dvignili tudi kampanji ponudnika piv Bud Light in proizvajalca športnih oblačil Nike, ki sta za obraz svojih kampanj izbrala ameriško transspolno igralko Dylan Mulvaney. Na desnici so, podobno kot ob Adidasovi kampanji, začeli pozivati k bojkotu teh podjetij.

Janšev odnos do športnih oblačil, predvsem do trenirk, je kompleksen. V SDS so leta 2011, ko je na državnozborskih volitvah slavila Pozitivna Slovenija, stranka ljubljanskega župana Zorana Jankovića, zapisali, da so ji zmago omogočili »trenirkarji«, ljudje s tujim naglasom in na roki napisano številko, ki jo morajo obkrožiti na volilnem lističu. Hkrati si je Janša, ne zgolj nadobudni hribolazec, pač pa tudi nogometaš, pogosto rad nadel športna oblačila – tudi trenirko (!) – znamke Adidas.

Vendar se bo zdaj tej znamki iz načelnih razlogov primoran odpovedati. Ko gre za kulturni boj, je očitno potrebno tudi takšno žrtvovanje.